Биолог назвала неожиданные места в доме, где скапливается плесень

https://static.news.ru/photo/2b7be260-46ba-11eb-be89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Серый или чёрный налёт на раковинах в ванной может означать, что в доме поселилась плесень. Об этом заявила кандидат биологических наук Екатерина Баранова.

По её словам, плесень опасна для людей, она образует токсины на продуктах и на поверхностях в квартире. Человек может отравиться или употребляя продукты, тронутые плесенью, в пищу, или вдыхая её споры. При этом у каждого человека порог токсинов индивидуальный. Так, если взять беременную женщину, ребёнка или старика — им нужна меньшая доза, чем здоровому взрослому человеку. Эксперт отметила, что плесень может жить в доме на разных поверхностях.

Это не только углы в подъездах, но и серый, черный налёт на раковине в ванной, в шкафчиках, в сифонах и стоках ванной, — цитирует её «Вечерняя Москва».

Баранова добавила, что в дачных домах плесень может скапливаться там, где намерзала или застаивалась вода. Кроме того, по её словам, часто плесень скапливается в стиральных машинах в секторах для стирального порошка и аппаратах для мытья полов, если их дополнительно не разбирают и не просушивают. Избавиться от неё помогут лимонная кислота и 9-процентный уксус.

Как писал NEWS.ru, в Кирове семья Антоновых живёт в квартире с повышенной влажностью после аварии на теплотрассе, из-за чего в помещении активно развивается опасная плесень. У всей семьи из-за этого был диагностирован хронический бронхит. При этом 14-летнего Антона даже признали инвалидом с более тяжёлым заболеванием — гиперсенситивным пневмонитом.