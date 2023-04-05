Биолог назвала самые опасные виды клещей Биолог Карганова: наиболее опасны клещи видов I.ricinus и I.persulcatus

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В Московской области распространены два вида клещей, которые переносят возбудители опасных заболеваний, рассказала РИАМО биолог Галина Карганова. Речь идет о I.ricinus и I.persulcatus, с которыми можно столкнуться в лесах и парках Подмосковья. Эксперт уточнила, что клещи этих видов являются переносчиками клещевого энцефалита, клещевых боррелиозов, гранулоцитарного анаплазмоза и эрлихиоза.

Среди обитающих здесь клещей сейчас с точки зрения риска заражения человека или домашних животных наибольшую опасность представляют 2 вида, которые встречаются в лесах и парках, — I.ricinus и I.persulcatus, — пояснила Карганова.

Биолог уточнила, что наибольшая заболеваемость инфекциями, которые переносят клещи, представлена в областях, где преобладает вид I.persulcatus. Основной пик его активности приходится на май-июнь. При этом у I.ricinus наблюдается два периода активности — в мае-июне, а также в августе-сентябре. Помимо того, для людей и домашних животных определенную опасность может представлять вид клещей рода Dermacentor, который также может переносить опасные инфекции. По словам эксперта, в последние 10-15 лет их численность значительно повышается, при этом у данного вида также наблюдается два периода активности.

Ранее Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал: чтобы не подцепить энцефалитного клеща, необходимо отказаться от ношения открытой обуви в лесу. Он отметил, что нужно надевать высокие носки или ботинки. Так клещ не сможет впиться в кожу.