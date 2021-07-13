Биолог назвала дату окончания пандемии COVID-19

Пандемия, вызванная COVID-19, полностью закончится в России и в мире в 2022 году. Данный сценарий будет зависеть от темпов вакцинации. Об этом «Парламентской газете» рассказала доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Нурбубу Молдогазиева.

По словам специалиста, Россия сейчас находится на новом этапе роста как ежедневного количества инфицированных, так и летальных исходов от коронавируса. При этом пика новой волны страна ещё не достигла. Более быстрому прохождению пика и выходу на плато должна способствовать массовая вакцинация, которая началась в России.

Также от темпов вакцинации будет зависеть и срок окончания пандемии, считает биолог.

Сроки окончания третьей волны и её интенсивность в России трудно сейчас предсказать. Это зависит от успешности массовой вакцинации. В целом пандемия в России и мире может полностью закончиться в 2022 году, — отметила она.

В мае 2020 года Молдогазиева заявляла, что пандемия COVID-19 закончится в России в августе 2020 года при условии, что всё лето в мире будут закрыты границы, а новых вспышек инфекции не последует.