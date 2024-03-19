Биолог назвала безопасную дозу сосисок с метронидазолом Биолог Пронина: три сосиски с нормальным уровнем метронидазола не причинят вреда

В день можно съедать не более трех сосисок с нормальным содержанием антибиотика метронидазола, рассказала в беседе с LIFE.ru и.о. заведующего кафедрой физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Пронина. Таким образом она прокомментировала сообщения о том, что на российских прилавках нашли сосиски с превышением уровня метронидазола.

Метронидазол — антибиотик, убивающий анаэробную микрофлору, в том числе Clostridium botulinum, которая вызывает ботулизм. В колбасы и сосиски его могут добавлять, чтобы препятствовать размножению опасных бактерий, а также от трихомонад, амеб и лямблий, — пояснила эксперт.

В то же время она назвала нежелательным применение этого антибиотика в пищевой промышленности. По словам Прониной, в этом случае он может потерять актуальности для медицины.

Ранее директор Федерального научного центра пищевых систем РАН Оксана Кузнецова рассказала, что в норме в мясе не должны содержаться антибиотики. По словам эксперта, между убоем и лечением животного производитель должен выдержать паузу, пока все компоненты препарата не выйдут из организма, и антибиотик может остаться только в том случае, если не соблюдались требования.