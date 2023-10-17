Биолог назвал сроки возникновения зависимости от энергетиков Биолог Созыкин: энергетики могут сформировать зависимость за три месяца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Постоянное бесконтрольное употребление энергетических напитков может быстро сформировать у человека привыкание к ним, предупредил в беседе с LIFE.ru доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, биолог Александр Созыкин. По его словам, патологическая зависимость от энергетиков может возникнуть за три-шесть месяцев и привести к тяжелым последствиям.

Последствия регулярного и неконтролируемого применения высоких доз энергетиков могут быть удручающие. В различных странах мира врачами зарегистрированы смерть от спровоцированной аритмии, от инфаркта, от инсульта, неожиданная потеря сознания, <...> диарея и рвота, обострения язвенной болезни и так далее, — предупредил врач.

Эксперт напомнил, что норма потребления энергетических напитков в сутки не должна превышать 0,5 литра. При этом, по его словам, банка энергетика сопоставима с действием от 3–4 чашек зернового кофе, выпитых залпом.

Ранее Созыкин рассказал, что энергетики имеют краткосрочный эффект, усталость возвращается уже через два часа после их употребления. Он также предупредил, что такие напитки могут нанести вред здоровью беременных женщин, кормящих матерей и пожилых людей старше 70 лет.