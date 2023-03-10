Биолог оценил опасность лосиных мух для человека Биолог Глазков предупредил о нападении лосиных мух на человека

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Обнаруженные в лесах под Санкт-Петербургом лосиные мухи могут напасть на человека по ошибке, но при этом они не опасны, рассказал биолог Павел Глазков. Он объяснил в беседе со СМИ, что они могут лезть в глаза, волосы и уши, откуда их проблематично вытащить из-за цепких лапок.

На меня нападали под сотню таких мух. Они лезут в глаза и уши, а особенно в волосы. У них цепкие лапки, и их очень сложно вытащить. Ее нельзя раздавить — она плоская. Ошибочно много людей считают их клещами, но это не так, — пояснил биолог.

По словам Глазкова, сейчас эти мухи сидят в лосях, а самка примерно раз в неделю выдает куколку, которая только осенью превратится в насекомое. Он объяснил, что когда муха находит свою жертву, она сбрасывает крылья и забирается в шерсть.

Укус лосиной мухи может вызвать у человека аллергическую реакцию, особенно у людей с тонкой и чувствительной кожей. Биолог предупредил, что в группе риска находятся дети.

В Китае специалисты Института зоологии ранее начали проводить исследования способа вакцинации животных с помощью комаров. Ученые пробуют скорректировать геном насекомого, чтобы сделать их устойчивыми к вирусам. Исследователи таким способом планируют сократить число инфекций, передающихся от животного к человеку.