https://static.news.ru/photo/1bcf51b4-6446-11ea-9276-fa163e074e61_660.jpg Фото: TPG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эпидемия коронавируса в Китае закончится через месяц. Как заявил доктор биологических наук Сергей Нетесов, уже сейчас происходит спад количества заражённых в сутки. Прибавление новых больных составляет около 100 человек, ранее этот показатель доходил до 3000.

Обратите внимание, что в самом КНР эпидемию сейчас уже почти остановили. Там прибавление новых больных сейчас составляет максимум по сотне в день, а было — более 3000. А число выздоровевших приблизилось к 80% от числа заболевших и продолжает расти, — пояснил он интервью ТАСС.

По его словам, в конце апреля можно будет сказать об окончании эпидемии, но это только в том случае, если её не завезут в страну снова. Что касается других стран, то там ситуация может быть сложной ближайшие несколько месяцев, если власти не поймут необходимость полной изоляции .Речь идёт о прекращении сообщения с другими странами и мерах по нераспространению вируса внутри страны.

Он предупредил, что возможен и обратный сценарий. В частности, есть риск, что вирус распространится с запада на восток.

К 12 марта число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 126 тысяч, скончались 4 630 человек. В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что угроза распространения коронавируса нового типа на территории России сведена к минимуму, писал NEWS.ru.