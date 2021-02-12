Биолог допустила, что вакцинированные могут быть переносчиками COVID-19

https://static.news.ru/photo/7e38a10c-6da0-11eb-a760-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцинированные от коронавируса люди могут быть бессимптомными распространителями COVID-19. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По её словам, некоторые люди, сделавшие прививку, отказываются от ношения масок, хотя вакцинация не избавляет их от необходимости использовать средства защиты, сообщает РИА Новости.

Прививка не гарантирует отсутствие вируса в носоглотке, она всего лишь с высокой долей вероятности обеспечивает лёгкое или бессимптомное течение болезни, — отметила Баранова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отказ от ношения масок в России преждевременен, поскольку существует высокая вероятность весеннего всплеска заражений COVID-19. Так, профессор вирусологии Александр Чепурнов считает, что опасным в плане заражений может оказаться период с конца марта по конец апреля. По словам вирусолога, исследователи в Китае выявили, что даже очкарики болеют в пять раз реже.