Биолог дал совет грибникам на майские праздники

https://static.news.ru/photo/a4d7db30-a69d-11eb-940f-96000091f725_660.jpg Фото: F. Hecker/imago stock&people/Global Look Press

Майские праздники станут благодатным временем для грибников. Уже сейчас в лесах можно собрать богатый урожай сморчков, рассказал в эфире «Радио 1» ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Дьяков.

Строчки, по его словам, тоже есть, но от их сбора лучше воздержаться: они содержат токсин гиромитрин, некоторое количество которого остаётся даже при правильной готовке.

Самое массовое, чего можно набрать кошёлку-другую, если найти хорошее место, — это, конечно, сморчки, — заявил миколог.

Искать грибы он рекомендовал в тех местах, где более лёгкие почвы — не суглинок и глина, а, например, песок. Сморчки, по его словам, легче всего найти там, где лесной древостой в значительной степени претерпевает какие-либо изменения — вырубки, гарь, смену пород — например, березняка на ель или сосну.

Ранее диетолог Тамара Прунцева назвала самый полезный гриб, который помогает бороться с опухолями, а также с возрастными болезнями. По её словам, такой эффект имеет белый гриб, который она «царём».