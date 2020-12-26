Биолог: болевшие COVID-19 весной могут быть менее защищены сейчас

https://static.news.ru/photo/63dc7e4e-48c2-11eb-9799-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переболевшие COVID-19 ещё в первую волну могут быть менее защищены от новых штаммов коронавируса, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Она отметила, что на новость о новом штамме коронавируса должны обратить внимание, прежде всего, уже переболевшие COVID-19 в первую волну распространения вируса.

Да, они могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения — кому как повезёт. В зависимости от типа антител, которые наработались в их крови, — приводит РИА Новости слова Барановой.

Как сообщал NEWS.ru, новый «британский» штамм коронавируса с каждым днём всё сильнее расползается по планете. Его уже обнаружили в Ирландии, Франции, Германии, Португалии, Японии, Южной Корее, Швейцарии, Норвегии и целом ряде других стран.

Заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил 27 декабря, что в настоящий момент «британского» штамма коронавируса в России нет.

Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи доктор медицинских наук Виктор Зуев перед этим поспешил заверить россиян, что имеющиеся сейчас вакцины, включая российские, будут эффективны и против нового штамма, так как у него не изменились антигенные свойства.