Биоинженер назвал условие окончания пандемии COVID-19 после третьей волны

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Пандемия коронавирусной инфекции может завершиться после третьей волны заболеваемости. Такой прогноз дал биоинженер Александр Кудрявцев, основываясь на исторических примерах.

Первая волна относительно небольшая по смертности, вторая волна максимальная, третья по мощности между второй и первой, а потом пандемия идёт на спад. Но это касается ситуации с гриппом! В качестве примера можно привести вспышку тяжёлого острого респираторного синдрома SARS, которая возникла в ноябре 2002-го и полностью исчезла уже летом 2003-го, — цитирует Кудрявцева MK.RU.

Данный факт, по его мнению, свидетельствует о том, что лето — наилучший период для борьбы с вирусом. Кудрявцев подчеркнул, что необходимо как можно быстрее разрабатывать вакцину, иначе есть риск, остаться с SARS-CoV-2 навсегда. Он напомнил, что подобное произошло с коронавирусом ОС43, который сегодня является причиной 10–15% случаев простудных заболеваний в мире.

Между тем издание допускает, что теория «трёх волн» действительно может работать, если вспомнить пандемию испанки в 1918–1920 годах и о гонконгском гриппе в 1968–1970 годах — во всём мире наблюдалось три волны этих заболеваний. Отмечается, что на течение пандемии влияет формирование коллективного иммунитета. Кудрявцев подчёркивает, что он должен появиться у 70% населения Земли.

Имеется в виду не клеточный иммунитет, который защищает от тяжёлого протекания болезни, а напряжённый антительный, который предотвращает активное распространение инфекции, нейтрализуя вирус. А этого условия можно добиться только поголовной вакцинацией всех и каждого не только в нашей стране, но и во всех других странах. Иначе, как мы уже видим на примере Китая, который карантином и изоляцией добился практически полной ликвидации вируса, эпидемия будет провоцироваться заносом инфекции извне, — резюмирует учёный.

Как ранее писал NEWS.ru, 800 тысяч человек в России привились от коронавируса, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, больше 1,5 млн доз препарата доставили в российские регионы.