Биоинформатик рассказал, как блокировать коронавирус

https://static.news.ru/photo/499307e8-2c92-11eb-a386-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Способ нейтрализации коронавирусной инфекции может оказаться проще, чем многие думают. Кандидат биологических наук, биоинформатик Александр Тышковский рассказал, как можно бороться с COVID-19.

Он отметил, что вирус попадает внутрь клеток через белок АСЕ2. Именно это, по словам специалиста и является нашим слабым местом.

Рецепт инновационного лекарства очень прост: ввести в кровь заражённому пациенту дополнительные копии белка ACE2. Причём, можно даже не целиком, а только ту часть, которой он взаимодействует с вирусом. В этом случае добавленные рецепторы, как антитела, свяжут шипики коронавируса и не дадут ему атаковать наши клетки, — написал Тышковский в Facebook.

Эксперт назвал и ещё один положительный эффект такой терапии. По его словам, рецептор АСЕ2 расщепляет гормон ангиотензин, который провоцирует гипертензию, воспаление и цитокоиновый шторм — основной фактор смертности у больных коронавирусом. А введение дополнительных копий АСЕ2 позволит снизить уровень ангиотензина, подавить воспаление и облегчить течение заболевания.

Есть, впрочем, нюанс, на который обращает внимание Тышковский. Этот белок связывается с вирусом примерно в 100 раз ниже, чем антитела, потому для заметного эффекта нужны очень большие дозы. Тем не менее, подчёркивает учёный, безопасность такого метода уже была доказана. Сейчас идёт вторая фаза клинических испытаний и результат можно ожидать уже в декабре.

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