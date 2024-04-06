Биоинформатик раскрыл, грозит ли человечеству перенаселение Биоинформатик Ефимов: население Земли продолжит сокращаться

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Популяция людей растет все медленнее, в будущем она начнет сокращаться, если человечество не победит проблемы старения, заявил биоинформатик Евгений Ефимов на форуме «Ученые против мифов». Он сослался на статистику, согласно которой к 2100 году население Земли уменьшится на 0,1%. При этом мировой голод продолжит стремительно расти, передает слова ученого корреспондент NEWS.ru.

Эксперт уточнил, что на 2021 год насчитывалось 767,9 млн голодающих. При этом соответствующая проблема начала беспокоить человечество наиболее сильно с 2015 года.

Комментируя проблему старения, эксперт отметил, что продолжительность жизни напрямую влияет на удовлетворенность людей. Это показывает статистика по странам мира, добавил он. Например, в России продолжительность жизни почти достигает 70 лет, а чемпионом в этой сфере является Япония, где средний возраст населения переваливает за 80 лет.

Для меня сильно демотивирующей проблемой является то, что я не смогу сделать очень-очень многое из того, что хотел при нынешней продолжительности жизни, — заявил Ефимов.

Ранее сообщалось, что в Зимбабве ввели режим национального бедствия из-за сильной засухи. Власти ожидают, что в ближайшее время продовольственная помощь понадобится почти 3 млн человек.