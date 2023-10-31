Биохимик предупредила об опасности полностью очищенной воды Биохимик Кулешова: в полностью очищенной воде нет полезных для организма солей

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Фильтры обратного осмоса, которые способны довести практически любую воду до химически чистого состояния H 2 O, лучше не использовать для питья, такая вода опасна для организма, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» эксперт-биохимик Мария Кулешова. Она напомнила, что в дистиллированной воде отсутствуют полезные соли.

Осмос выдает вам чистую H 2 O. Но организму требуется определенное содержание солей, поэтому вам придется дополнительно обогащать воду. Ни в коем случае нельзя совмещать использование такой чистой воды с низкосолевой диетой, — пояснила эксперт.

По ее словам, вместе с вредными примесями при обратном осмосе из воды удаляются также соли натрия и калия, необходимые для крови, которая сама представляет собой солевой раствор. Кроме того, человеку необходимы пограничные соли кальция и магния, в небольших дозах полезные для работы сердца и мышц. Поэтому дистиллированную воду необходимо дополнительно обогащать, резюмировала биохимик.

Ранее сотрудник кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Анна Шубина рассказала, что горячая жидкость, в частности кофе, при взаимодействии с некоторыми видами пластиковых стаканчиков может превратиться в опасный яд. По словам эксперта, посуда, подходящая для горячих напитков, имеет соответствующую маркировку.