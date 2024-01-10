Биохимик объяснила, чем может быть опасна родниковая вода Биохимик Кулешова: родниковая вода может содержать вредные бактерии

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Родниковая вода может представлять опасность из-за содержания в ней опасных бактерий и вирусов, предупредила биохимик Мария Кулешова. В разговоре с LIFE.ru эксперт подчеркнула, что на качестве воды сказываются состав почвы, осадки и близкое расположение промышленных предприятий и ферм. Употребляя такую воду, человек рискует заразиться кишечной инфекцией.

Хотя родниковую воду мы априори считаем полезной, ее показатели регулируются окружающей средой. На качество влияют состав почвы, осадки, близость к промышленным предприятиям и фермам. Поэтому риск столкнуться с опасными бактериями или вирусами в ней остается стабильно высоким, — пояснила Кулешова.

Вред может нанести и бутилированная вода. Биохимик пояснила, что озабоченность экспертов вызывает качество пластика, в котором она хранится. Так, существует риск, что в некачественных бутылках его мелкие частички могут загрязнять воду. Попадание микропластика в организм человека может нарушить функционирование практически всех систем организма.

Врач Екатерина Демьяновская ранее рассказала, что минеральная вода может негативно повлиять на функции почек. Кроме того, сильногазированная вода может провоцировать выброс кислого содержимого желудка в пищевод и усиливать изжогу.