Биохимик дала совет, как определить содержание опасных веществ в воде Биохимик Кулешова предупредила об изменении вкуса воды из-за содержания опасных веществ

Фото: Shutterstock

Концентрация опасных веществ в недостаточно очищенной воде может вызывать специфические привкусы или запахи, предупредила эксперт-биохимик Мария Кулешова. Она отметила в разговоре с «Газетой.Ru», что содержание сероводорода может придавать жидкости выраженный вкус, напоминающий тухлое яйцо.

Часто в воде остаются и соединения серы. Например, сероводород может придавать воде выраженный запах или вкус, напоминающий тухлое яйцо. Эти соединения могут возникать из различных источников, включая природные месторождения или загрязнения от разлагающихся органических веществ, — подчеркнула эксперт.

По словам биохимика, о наличии хлора свидетельствуют химические привкус и аромат. Землистый или затхлый привкус говорит о содержании в воде органических соединений, которые появляются из-за водорослей или разлагающихся растительных источников. Металлический вкус жидкости придает повышенная концентрация минералов. Они могут попадать в воду из труб или природных отложений. При этом есть такие вещества, которые не имеют ярко выраженного вкуса или запаха, предупредила эксперт.

Особое внимание Кулешова советует обращать на жесткость воды. В такой жидкости содержится кальций и магний, высокая концентрация которого может влиять на текстуру и внешний вид пищи и напитков. Кислотность придает вода с несбалансированным уровнем жесткости.

Врач-терапевт Иван Ромасов ранее предупредил, что пить из источников и родников опасно из-за риска развития инфекционных заболеваний. Он пояснил, что в поверхностные воды попадает все, что находится на земле, в связи с чем практически во всех родниках фиксируют превышение вредных для организма элементов.