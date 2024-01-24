Binance поставила для россиян дедлайн по конвертации рублей в другие активы Binance прекратит все операции с рублями после 31 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Криптобиржа Binance предупредила пользователей из России о необходимости конвертировать рубли на счетах в другие активы до 31 января. Соответствующие объявление размещено на сайте компании. Площадка решила прекратить сделки с рублем в рамках решения о выходе из России и продажи локального бизнеса бирже CommEX.

Пользователям рекомендуется обменять свои рублевые активы на другие доступные активы на Binance, конвертировать RUB в криптовалюту на Binance Convert или вывести RUB через наших фиатных партнеров до прекращения предоставления этих услуг в рублях, — говорится в сообщении.

Площадка уточнила, что с 1 февраля 2024 года 11:00 мск все оставшиеся рублевые балансы на аккаунтах пользователей биржи автоматически будут конвертированы в стейблкоины FDUSD по текущему курсу. Уже 30 января Binance произведет делистинг всех существующих спотовых торговых пар с рублем и закроет все ордера по ним.

Ранее Binance разослала пользователям из России напоминания о необходимости закрыть позиции до 29 декабря и вывести средства. На вопрос о подлинности писем в официальной службе поддержки криптобиржи ответили утвердительно.

Binance сообщила об уходе из России 27 сентября 2023 года. Позднее криптобиржа заявила, что продает российский бизнес компании CommEX. С 31 декабря Binance перестанет поддерживать P2P-операции с рублем, но подобная опция будет возможна на CommEX. Для этого необходимо привязать аккаунт Binance к учетной записи CommEX.