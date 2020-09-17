Билл Гейтс отказался считать Илона Маска «новым Стивом Джобсом»

https://static.news.ru/photo/4aaba836-f8f5-11ea-a21e-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Julian Stähle/Global Look Press

Миллиардер Билл Гейтс оценил вклад, который внёс в защиту окружающей среды Илон Маск, основав компанию по производству электромобилей Tesla. При этом он отказался назвать его «новым Стивом Джобсом», заявив, что это «странное упрощение», потому что основатель Apple был гениальным дизайнером, а Маск — инженер-практик.

Зайдя в комнату, вы бы вряд ли перепутали их между собой, — заявил в интервью журналу Bloomberg Businessweek Билл Гейтс.

По его мнению, созданный Маском и его соратниками «отличный электромобиль» очень помог в борьбе с глобальным потеплением. Гейтс считает, что рынок электрокаров продолжит расти, и на него будут приходить всё новые производители.

Как писал NEWS.ru, пандемия коронавируса отбросила мир на 20 лет назад. Об этом говорится в докладе Фонда Билла и Мелинды Гейтс. В частности, на 7% выросло количество людей, живущих в крайней нищете, а охват вакцинацией от болезней опустился до показателей 1990-х. Однако Гейтс считает, что вернуться к докоронавирусным показателям реально за два-три года. Однако для этого необходимо возрождение туризма и выделение Всемирным банком кредитов на восстановление пострадавшим странам.