Били дубинками и шокерами: в Сызрани толпа цыган покалечила семью с детьми

Фото: Андрей Варенков/РИА Новости

В Сызрани толпа цыган с дубинками и электрошокерами напала на супружескую пару, которая хотела поговорить с родителями обидчика своего ребенка. В итоге главу семейства госпитализировали с сотрясением мозга, множественными переломами и ссадинами. Местные жители рассказывают, что представители этнического меньшинства заселили в городе заброшенные дома и теперь устанавливают свои порядки. О том, что происходит в Самарской области и почему местные стали жертвами насилия, — в материале NEWS.ru.

Что произошло в Сызрани в середине июня

На днях Светлана (имя изменено) обратилась с просьбой о помощи к активистскому сообществу «Сызрань градъ». Женщина рассказала, что около восьми часов вечера 16 июня на нее с супругом напала группа цыган, незаконно поселившихся в заброшенных домах в центральном районе города, так называемом Питере.

Порядка 14 человек подъехали к ним на машинах без номеров и начали бить дубинками. По словам потерпевшей, они также использовали электрошокеры. Насилие прекратилось, когда на улицу стали выбегать местные жители.

«Сначала супруг уклонялся от ударов, но потом в него пару раз попали, стали размахивать каким-то ножом, угрожать, бить по голове, а на мои просьбы остановиться никто не реагировал. Они накинулись на нас, обещали сжечь наш дом, разрезать горло и прочие страшные вещи», — делилась Светлана с «КП-Самара».

В какой-то момент ее муж упал на землю и закрыл голову руками. Скорую помощь решили не ждать — вместе с соседями жена погрузила мужчину в машину и повезла в больницу. Там у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рассечение и рваные раны головы, перелом большого пальца правой руки, ушибы и ссадины.

Как отмечала Светлана, у супруга также была «проткнута артерия», однако оставаться в медучреждении он не захотел, поскольку переживал за нее и сына из-за поступавших в их адрес угроз.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

За что цыгане напали на семью

В тот вечер супруги сами пришли к цыганам, чтобы поговорить с родителями мальчика, который проколол колеса на велосипеде их 11-летнего сына. За несколько дней до инцидента цыганские дети попытались отнять велосипед, но тогда «удалось его отстоять без последствий». Они повторили попытку 16 июня и снова получили отпор.

«По словам сына, эти дети нашли в мусорке бутылку, разбили ее и проткнули колеса велосипеда», — пожаловалась Светлана.

Вернувшись домой, ребенок сразу рассказал обо всем родителям, а затем показал дом, где живет семья одного из хулиганов. Уже на месте неизвестная женщина стала угрожать и кричать им «что-то невнятное». Решив, что диалога не выйдет, они направились домой в сопровождении друзей, но в какой-то момент «послышался звук мотора».

«Наши [друзья вместе с детьми] сразу сориентировались и успели скрыться, а мы с мужем попали под раздачу. Из машины вышли шесть человек с дубинками и электрошокерами. Позже подъехала вторая машина», — вспоминает сызранка.

Издание «Волга Ньюс» приводит другую версию произошедшего. По его данным, нападавшие считают зачинщиком конфликта потерпевшего мужчину: тот якобы «сам начал ссору и некрасиво ругался на женщину и детей».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно о цыганах, терроризирующих сызранцев

Местные жители рассказывают, что вот уже несколько недель цыгане захватывают пустующие частные дома на улице Плеханова и в Разрезном переулке центрального района Сызрани, незаконно подключаются к электроснабжению. Свои порядки они наводят не только там, но и в расположенном поблизости Тимирязевском парке, говорят местные.

«Цыганские подростки ломают и портят благоустроенные места в Тимирязевском парке, угрожают семьям заточенными отвертками, избивают детей и на регулярной основе пытаются отбирать у них личное имущество», — рассказывает сообщество «Сызрань градъ».

После обращения Светланы сторонники сообщества организовали дежурства. Днем и ночью они следят за происходящим в районе, а о подозрительных действиях жителей заброшенных домов, по их заверениям, сообщают в правоохранительные органы. При этом в своем Telegram-канале они призывают сызранцев «оставить эмоции» и не прибегать к самосуду.

Как на инцидент с цыганами отреагировали правоохранители

Жители проблемного района утверждают, что правоохранительные органы долгое время не реагировали на их жалобы. По словам пострадавшей от рук цыган Светланы, полиция не приехала даже 16 июня, несмотря на то, что вызовов было несколько.

После этого инцидента «Сызрань градъ» обратился к местным властям с просьбой обратить внимание на проблему, а также призвал председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина организовать проверку. 20 июня стало известно, что дело в отношении нападавших все же возбудили. «Сызрань градъ» сообщал, что «делом занялись серьезные люди из вышестоящих органов».

«Все участники конфликта установлены, возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ „Умышленное причинение легкого вреда здоровью“», — писало издание «Волга Ньюс» со ссылкой на региональное управление МВД России.

Следком тоже отреагировал на случившееся. По сообщению ведомства, Бастрыкин затребовал у руководителя самарского главка СК РФ Алексея Колбасина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Когда еще цыгане нападали на россиян

В сентябре 2016 года в Цыганском поселке в Екатеринбурге произошел конфликт с участием порядка 20 человек. Словесная перепалка переросла в вооруженное столкновение: бывший спецназовец Олег Шишов и его друг ветеран чеченской кампании Александр Дутов открыли из ружья огонь по толпе цыган.

За сутки до этого между Шишовым и зятем Дутова — цыганом Дмитрием Пестриковым — произошел конфликт, в ходе которого первый оскорбил второго. Молодой человек пытался дозвониться до обидчика, чтобы потребовать извинений. Не получив ответа, он решил явиться к нему лично.

Перед тем как наведаться домой к обидчику, Пестриков позвонил тестю и сообщил, что намерен «прострелить Шишову башку». Тот отправился на помощь к другу. После непродолжительного разговора началась стрельба. В итоге 13 человек получили ранения, двое были убиты.

Последние погибли по вине именно Шишова и Дутова. В их отношении даже было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, однако спустя год его прекратили — следователи решили, что мужчины не превысили допустимые пределы обороны.

Еще через два года на скамье подсудимых оказались Пестриков и его подельники. Мужчина был признан виновным в организации, участии и склонении к участию в массовых беспорядках. Его приговорили к 8,5 года колонии строгого режима. Девять соучастников получили условные сроки, а остальные — от 3 до 10 лет.

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