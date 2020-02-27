https://static.news.ru/photo/db55559e-5959-11ea-bc5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс--служба СПб ГУП

Разовые билеты в новом дизайне можно будет купить в автобусах Санкт-Петербурга в марте. В проездных документах появится рекламный блок.

Об этом сообщают «Невские новости». Новый прямоугольный билет будет содержать привычную информацию о перевозчике в левой части, а реклама разместится справа. В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» рассчитывают компенсировать часть расходов на печать проездных документов за счёт рекламодателей. Также на новых билетах разместят номера телефонов городских экстренных служб.

Планируется, что коммерческая реклама будет чередоваться с социальной. Новые билеты не заменят проездные документы старого образца в катушках, а будут распространяться наравне с ними.

Как писал NEWS.ru, ранее в феврале Московский метрополитен представил лимитированную серию проездной карты «Тройка» с дизайном, посвящённым 148-летию со дня основания Государственного исторического музея.