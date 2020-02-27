Разовые билеты в новом дизайне можно будет купить в автобусах Санкт-Петербурга в марте. В проездных документах появится рекламный блок.
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Планируется, что коммерческая реклама будет чередоваться с социальной. Новые билеты не заменят проездные документы старого образца в катушках, а будут распространяться наравне с ними.
Как писал NEWS.ru, ранее в феврале Московский метрополитен представил лимитированную серию проездной карты «Тройка» с дизайном, посвящённым 148-летию со дня основания Государственного исторического музея.
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