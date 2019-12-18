Госдума одобрила закон о штрафах за незаконные приобретение и сбыт билетов в театры, музеи и на концерты. Теперь в Кодексе об административных правонарушениях уточнят сумму взысканий, кратную стоимости билета.
Максимальный размер наказания не превысит пятикратной стоимости документа для предпринимателей, занимающихся бизнесом без статуса юридического лица, а также для самих юрлиц,
Штраф для граждан не превысит двукратной стоимости, указанной в билете. Должностных лиц за подобные нарушения накажут взысканием в размере до трёхкратной цены.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдума приняла в третьем чтении закон, направленный на совершенствование регулирования в сфере электронной подписи (ЭП).
Документ наделяет правом выдавать такие подписи частные удостоверяющие центры. Они будут выступать доверенными лицами ФНС, которая является основным владельцем прав на выдачу ЭП, и смогут работать с физлицами.
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