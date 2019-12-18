https://static.news.ru/photo/09fa3f36-2188-11ea-acca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума одобрила закон о штрафах за незаконные приобретение и сбыт билетов в театры, музеи и на концерты. Теперь в Кодексе об административных правонарушениях уточнят сумму взысканий, кратную стоимости билета.

Максимальный размер наказания не превысит пятикратной стоимости документа для предпринимателей, занимающихся бизнесом без статуса юридического лица, а также для самих юрлиц, пишет ТАСС. Также их деятельность могут приостановить на 90 суток.

Штраф для граждан не превысит двукратной стоимости, указанной в билете. Должностных лиц за подобные нарушения накажут взысканием в размере до трёхкратной цены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдума приняла в третьем чтении закон, направленный на совершенствование регулирования в сфере электронной подписи (ЭП).

Документ наделяет правом выдавать такие подписи частные удостоверяющие центры. Они будут выступать доверенными лицами ФНС, которая является основным владельцем прав на выдачу ЭП, и смогут работать с физлицами.