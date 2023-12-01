Bild уволила репортера за работу над книгой о России в 2018 году

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Репортера немецкой газеты Bild Юргена Гельфрихта уволили из-за того, что он в 2018 году не поставил в известность руководство о своей работе над книгой о России, говорится в сообщении таблоида. Отмечается, что редакция не одобрила бы данный литературный проект.

Редакция Bild приняла решение уволить старшего корреспондента, работавшего в Дрездене, Юргена Гельфрихта. Причина — участие в литературном проекте, о котором не была поставлена в известность редакция и которое она бы не одобрила, — говорится в сообщении.

Недовольство вызвала автобиография под названием «Научиться любить Россию», которую написал и опубликовал Ханс-Йоахим Фрай. Гельфрихт помогал ему в создании произведения и стал соавтором.

Предисловие к книге написал помощник российского лидера Владимир Мединский. В нем он негативно отозвался о поверхностных представления о РФ, распространяющихся иностранцами, а также заявил, что они носят пропагандистский характер.

Такому мировоззрению нет места в редакции Bild, — заключили в газете.

Ранее немецкому журналисту Хуберту Зайпелю, который проводил интервью с президентом России Владимиром Путиным в 2014 году, пригрозили судебным разбирательством в Германии после расследования о предполагаемом «гонораре из России». Бывший работодатель журналиста, телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk (NDR), объявила о начале предварительного расследования в отношении Зайпеля в связи с возможным конфликтом интересов.