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Общество

Bild посоветовал немцам завести бактерии на коже вместо душа

22:37, 17 апреля 2022
Bild посоветовал немцам завести бактерии на коже вместо душа Фото: pixabay
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Немецкое издание Bild активно готовит своих читателей к противостоянию с Россией в сфере энергетики. Оно выпустило материал с тезисом: «достаточно вымыть четыре части тела, почему кожа сама очищает себя, когда вы оставляете её в покое». В статье говорится, что если реже мыться, то на коже появляются полезные бактерии, которые очищающие её. Эти бактерии съедают выделяющиеся пахнущие вещества.

Меньше мытья в душе, меньше затрат энергии. У этих «хороших» бактерий есть шанс только в том случае, если кожа отдыхает не менее трёх недель. Помойте подмышки, ноги и пах <...> Пот также улучшает кислотную мантию, помогает здоровым бактериям размножаться и поддерживает влагу кожи, — объясняют журналисты со ссылкой на доктора-дерматолога Яэля Адлера.

Он утверждает, что свежий пот не пахнет — только когда вонючие бактерии разлагаются. Также у бактерий есть множество плюсов: например, они «защищают от экземы». Выдержки из материала приводит Telegram-канал «ПУЛ № 3».

Повышение цен на энергоносители из-за ситуации вокруг Украины ведёт к серьёзному росту расценок на электроэнергию для граждан Германии в этом году. Отмечается, что поставщики электроэнергии в ФРГ уже сделали заявление о неминуемом росте тарифов в апреле, мае и июне в районе 19,5%. Цены на газ вырастут примерно на 42,3%.

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