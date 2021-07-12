Почти 90% родителей понадеялись, что дети будут учиться очно

88% родителей надеются, что школьники проведут учебный год на очном обучении, остальные 12% предпочитают дистанционный формат. При этом 42% родителей начинают готовиться к новому учебному году за месяц до 1 сентября. 34% делают это в течение всего лета, а оставшиеся 23% — лишь за одну или две недели до начала года. Об этом пишет Lenta. Ru.
Согласно исследованию, в среднем родители
68% родителей покупают товары к школе в специализированных магазинах, 34%— заказывают в интернете, 21% покупают все необходимое на рынке, альтернативные способы используют 4% опрошенных. Самой популярной покупкой к новому учебному году стал ноутбук или планшет, которые намерены купить 23% опрошенных. На втором месте — новый смартфон (18%). 14% готовы потратиться на дополнительное образование, 3% — на трекеры местоположения. Остальные опрошенные не готовы покупать гаджеты к школе.
Ранее аналитики подсчитали среднюю стоимость сборов первоклассника к 1 сентября. Так, школьную форму, рюкзак, кроссовки, сменную обувь и спортивную одежду родители смогут приобрести по среднему чеку в 7700 рублей. Самым затратным предметом из списка оказался рюкзак, в среднем производители просят за него 2600 рублей, школьные туфли же, наоборот, считаются самым дешёвым товаром из списка и приобрести их можно всего за 1000 рублей. «Подержанный» же набор вещей стоит почти в три раза меньше, чем «новый» — всего 2700 рублей.