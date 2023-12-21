«Билайн» отменил безлимитные звонки на Украину

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Российский оператор связи «Билайн» отменил опцию с безлимитными звонками на Украину, которая присутствовала в некоторых архивных тарифах, сообщили в пресс-службе компании. Абонентов, пользовавшихся такой опцией, уведомят о прекращении ее работы с помощью СМС-сообщения. Она будет отключена 21 декабря в течение суток.

21 декабря 2023 года на некоторых архивных тарифах отключатся опции с безлимитными звонками на Украину. Абонентам, которых затронут изменения, отправим персональное СМС-уведомление, — говорится в сообщении пресс-службы.

Опция с безлимитными звонками на Украину действовала по меньшей мере в четырех разных тарифах. Она была доступна абонентам с тарифами «Звонки без границ. Архив 03.2020», «Звонки без границ», «Моя Украина» и «Звонки на Украину».

12 декабря крупнейшие украинские операторы связи временно прекратили свою работу из-за хакерской атаки. Со сложностями столкнулись операторы Kyivstar, Vodafone и Monobank. Предполагается, что хакерам удалось добиться сбоя в работе сервисов и приложений украинских компаний с помощью DDoS-атаки, позволяющей довести вычислительные системы до полного отказа.