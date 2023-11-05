«Билайн» определил самого настойчивого мошенника октября «Билайн»: мошенник за семь минут позвонил жертве 1145 раз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оператор сотовой связи «Билайн» выявил самого настойчивого мошенника октября, который позвонил жертве 1145 раз за семь минут, сообщил РИА Новости директор по управлению уровнем фрода ПАО «Вымпелком» Петр Алферов. По его словам, благодаря антифрод-системе дозвониться до абонента аферисту так и не удалось.

Антифрод-система «Билайна» в течение октября позволила защитить от влияния телефонных мошенников более 34 тысяч абонентов. Самая долгая «атака» в октябре длилась порядка семи минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1145 раз, но так и не смог, — рассказал он.

Алферов объяснил, что мошенническая атака сопровождается автоматическим дозвоном до абонента со сменой номеров. По его словам, чаще всего аферисты переключаются на нового клиента, но иногда заваливают звонками одну жертву, чтобы пробить ее защиту.

Технологически телефонные сети выдерживают такое количество одновременных запросов на установление соединений и в нормальной ситуации оператор установит первое соединение, а все остальные получат ответ о занятости абонента. В случае с мошенническим звонком отбиваются все попытки дозвониться, — пояснил Алферов.

Ранее сообщалось, что московская пенсионерка лишилась двух квартир и сбережений из-за действий телефонных мошенников. В общей сложности женщина перечислила злоумышленникам более 16 млн рублей.