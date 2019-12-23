https://static.news.ru/photo/abc4d4ac-2598-11ea-9b0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В тендер на закупку печатных изданий МГУ имени М.В. Ломоносова попала работа экс-доцента СПбГУ Олега Соколова «Битва трёх императоров. Наполеон, Россия и Европа». В библиотеке вуза отметили, что интерес к книге расчленившего свою аспирантку историка исключительно научный.

Директор научной библиотеки Вячеслав Мосягин пояснил, что литературу закупают по принципу того, что она должна иметь хоть какое-то значение, пишет «Фонтанка».

Один из главных принципов комплектования библиотеки — это полнота. Всего мы закупаем 50 тысяч экземпляров в год, — сказал Мосягин.

По его словам, чем значимее книга, тем чаще её используют в учебном процессе и тем больше экземпляров закупается. Мосягин подчеркнул, что в тендере книга Соколова всего одна.

В библиотеке не стали высказываться о личности автора, отметив, что «тем, кто занимается наукой, нужно все — левое, правое, резонансное и нерезонансное».

Книга доцента-убийцы вышла в Санкт-Петербурге в 2019 году, а предисловие к ней написал Дмитрий Goblin Пучков. В техзадании МГУ «Битва трёх императоров. Наполеон, Россия и Европа» стоит под вторым номером.

Утром 9 ноября спасатели достали 63-летнего историка из реки Мойки в Санкт-Петербурге. В его рюкзаке нашли отрезанные женские руки и травматический пистолет. В ходе последовавшего обыска в квартире историка обнаружили фрагменты тела молодой девушки. Погибшая оказалась 24-летней выпускницей Соколова Анастасией Ещенко, состоявшей с Соколовым в любовной связи. 10 ноября на допросе у следователей преподаватель признался в убийстве.

Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет РФ просит продлить арест Соколова на четыре месяца до апреля.