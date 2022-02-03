Биатлонистка Васнецова пожаловалась на еду и условия в COVID-отеле

Российская биатлонистка Валерия Васнецова, сдавшая положительный тест на коронавирус на Олимпиаде в Пекине и отстранённая от соревнований, пожаловалась в Instagram на условия содержания в COVID-отеле. На фото она продемонстрировала скудный обед и написала, что этим кормят на завтрак, обед и ужин уже пять дней и ничего не говорят про результаты тестов.
Спортсменка
Я хочу, чтобы всё это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала, — написала она.
Валерия Васнецова должна была принять участие в Олимпийских играх в Пекине, но два сданных ею теста на коронавирус оказались положительными, и ей пришлось срочно искать замену. Вместо Васнецовой на Олимпиаде выступит биатлонистка Евгения Буртасова.
Ранее старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, биатлонистки Валерия Васнецова и Ирина Казакевич, а также массажист команды Роман Никитин не смогли вылететь в Пекин из-за проблем с QR-кодами. Они не смогли предоставить дополнительные документы, подтверждающие, что они переболели коронавирусом.