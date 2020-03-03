https://static.news.ru/photo/defaa90e-5d5c-11ea-a176-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительством Республики Северная Македония решило продлить на год безвизовый въезд в страну для россиян. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Гражданам России с 16 марта 2020 года по 15 марта 2021 года предоставят право безвизового въезда в Северную Македонию без каких-либо дополнительных условий. Там россияне смогут находиться без визы до 90 дней в течение полугода. Для поездки понадобится загранпаспорт и страховой полис, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, Тегеран рассматривает возможность разрешить туристам из России въезд в Иран без виз. Таким образом власти хотят увеличить турпоток в страну. По словам главы Министерства по культурному наследию, промыслам и туризму Али Асгара Мунесана, иранские и российские чиновники в ближайшем будущем должны подписать соглашение о безвизовом режиме.