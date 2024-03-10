Безрукова освистали на турнире в Петербурге Зрители освистали Безрукова за критику фигуриста Алиева на «Русском вызове»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Безруков

Народного артиста России Сергея Безрукова освистали во время турнира «Русский вызов» в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости. Актер раскритиковал выступление бывшего чемпиона Европы по фигурному катанию Дмитрия Алиева и заявил, что спортсмен изображал «алкоголика».

Фигурист исполнял шоу-программу под песню Владимира Высоцкого «Моя цыганская» и вызвал восторг у публики. Безруков, который входил в состав жюри, назвал Алиева «большим мастером», но при этом заявил, что выступление спортсмена должно было быть более драматичным. Зрители выразили недовольство словами Безрукова и в какой-то момент заглушили речь артиста.

«Русский вызов» проходил в петербургском Дворце спорта «Юбилейный» 9 марта. Темой соревнований было выбрано историческое и культурное наследие России. Победителем турнира стал олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Второе место заняла чемпионка мира Елизавета Туктамышева. Третье место разделили Мария Петрова/Алексей Тихонов, Оксана Домнина/Максим Шабалин и Ксения Синицына.

Юрист Анна Анцелиович ранее заявила, что дисквалифицированная на четыре года фигуристка Камила Валиева рискует столкнуться с продлением ограничений, если решит выступить на ледовом шоу в Китае. По ее словам, безопасными для спортсменки могут считаться только коммерческие мероприятия. Как отметила Анцелиович, если Валиева нарушит запрет, то может быть дисквалифицирована еще на четыре года.