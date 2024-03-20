«Даже когда появились фашисты»: Безруков об отмене чужой культуры Безруков: Россия никогда не выступала за «отмену» культуры других стран

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Безруков

Россия никогда не пыталась «отменить» культуру других стран, заявил РЕН ТВ актер Сергей Безруков во время сбора в Кремле доверенных лиц президента РФ Владимира Путина. По его словам, даже во время Великой Отечественной войны продолжали учить немецкий, а также слушать Моцарта, Баха и других немецких композиторов.

Мы никогда не выступали за отмену культуры. Россия никогда не выступала. Извините, даже когда появились фашисты, во время Великой Отечественной войны. Тем не менее все равно учили немецкий язык, не отменяли. Моцарта не отменяли, Баха, Бетховена не отменяли, Гете. Культура есть культура, — сказал он.

Артист подчеркнул, что Россия всегда демонстрировала готовность дружить. Это доказывает открытие первого «Макдоналдса» в 1990-е годы, когда в страну начали пропускать элементы культуры Запада. Он вспомнил, какая огромная очередь собралась у заведения.

Недавно как раз вспоминали. Стояла очередь в Мавзолей в советские времена на Красной площади, а потом ровно в такой же очереди мы отстояли в лихие 90-е, когда только-только открылся «Макдоналдс» на Пушкинской площади. Ощущение унижения. Это я только сейчас начинаю понимать. Огромная, большая очередь в «Макдоналдс». Катастрофа. Просто катастрофа, попытались убрать нашу идентичность, — вспомнил артист.

Безруков добавил, что попытки «размыть» русскую культуру и такие понятия, как гордость за страну и историю, привели к тому, что люди начали стесняться государственных символов — флага и гимна. Он отметил, что хотелось бы восхищаться культурой чужих стран и гордиться своей, а также дарить любовь миру, но приходится «доказывать силу», поскольку уважают только ее.

Ранее режиссер Алексей Герман — младший выразил мнение, что Россию «нельзя удалить с карты мира», а русскую культуру «отменить» невозможно. Он отметил, что можно как угодно переименовывать художников, «нести фантасмагорический бред» о том, что Лев Толстой «слишком имперский». Эти глупости никто не вспомнит через какое-то количество лет, уверен режиссер.