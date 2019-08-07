https://static.news.ru/photo/2e33836c-b8d3-11e9-9716-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Эксперты Росстата назвали главные причины незанятости в России. По итогам первого квартала текущего года 16,1% граждан оставили прежнее место работы в связи с сокращением. Еще 26% россиян решили уволиться по собственному желанию.

Окончание действия срочного договора или договора ГПХ назвали причиной своей незанятости 6% россиян, а 0,3% респондентов оказались без работы после увольнения из Вооружённых сил.

Вообще никогда не трудились 24% россиян, а оставшиеся 26,8% не смогли точно сформулировать, в чём причина их проблем с трудоустройством, сообщает RT .

Ранее News.ru писал о том, что уровень безработицы в России составил 4,4% от численности всего трудоспособного населения страны. До этого в мае 2019 года и в сентябре 2018-го рекордный минимум был 4,5%.