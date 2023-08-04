Безработная Меган Маркл: как живет герцогиня после смерти Елизаветы II Жена принца Гарри в свой день рождения может объявить о новом этапе в жизни

Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Меган Маркл и принц Гарри

4 августа супруге принца Гарри Меган Маркл исполняется 42 года. Свой день рождения герцогиня Сассекская проведет наедине с мужем и детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет, в особняке в Калифорнии. Накануне торжества в британской прессе появилась информация о том, что пара находится на грани расставания, однако друзья Меган и Гарри категорически опровергли это. Королевский эксперт Ричард Фитцуильямс в разговоре с Daily Express рассказал: «Маркл может использовать свой день рождения, чтобы объявить о новых проектах». Подробности — в материале NEWS.ru.

Вернется ли Меган Маркл в кино

«Она (Меган Маркл. — NEWS.ru) наняла нового агента, поэтому я ожидаю новостей о том, каким может быть следующий шаг Сассексов в ближайшее время. Они потеряли контракт со Spotify, их популярность, похоже, идет на убыль по обе стороны Атлантики. Их будущее совершенно неясно», — сообщил Фитцуильямс.

В апреле Маркл подписала контракт с ведущим голливудским агентством талантов William Morris Endeavor (WME), которое также сотрудничает с ее подругой Сереной Уильямс. Герцогиня пока не подтвердила, будет ли сниматься в кино или рекламных роликах. Однако в июле появилась информация, что Маркл может сыграть главную роль в сиквеле фильма «Телохранитель». Сообщалось, что продюсер и режиссер картины Кевин Костнер предложил герцогине Сассекской принять участие в съемках. Изначально Костнер приглашал на роль в сиквеле принцессу Диану, но проект сорвался из-за ее гибели в 1997 году. Спустя 26 лет написанный для Дианы сценарий могут адаптировать под Маркл.

Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Меган Маркл

Какие отношения у Меган Маркл с членами королевской семьи

Последний визит в Букингемский дворец Меган Маркл совершила в сентябре 2022 года, приняв участие в похоронах Елизаветы II. Однако попрощаться с умирающей королевой супругам не разрешили.

Ранее Меган и Гарри лично общались с Елизаветой II во время торжественной церемонии по случаю 70-й годовщины ее пребывания на троне. Тогда же Сассексы познакомили прабабушку с годовалой внучкой Лилибет. Впервые малышку увидел и отец Гарри принц Чарльз.

Отношения с родственниками у Меган были натянутыми, но после смерти Елизаветы II они стали более напряженными. В марте 2023 года появилась информация, что дети принца Гарри и Меган Маркл не получили приглашения на коронацию их дедушки, короля Великобритании Карла III. На сайте Букингемского дворца было указано, что трехлетний сын Гарри и Меган Арчи занимает шестое место в списке наследников британского престола, а его сестра Лилибет — седьмое.

Сам принц Гарри и его супруга Меган Маркл были приглашены на коронацию, однако супруга британского принца заявила, что не появится на торжестве по причине неудовлетворенности усилиями королевского дворца в борьбе с проявлениями расизма. Выяснилось, что в 2021 году принц Чарльз написал Меган письмо после ее интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В нем он выразил сожаление в связи с тем, что ей пришлось столкнуться с расизмом при общении с королевской семьей. В интервью супруга принца Гарри упомянула, что родственники мужа, в частности, выражали беспокойство, каким будет цвет кожи ее будущего ребенка.

Отношения принца Гарри и его брата Уильяма испортились еще раньше — после драки из-за женитьбы младшего наследника на Меган Маркл. Инцидент произошел в 2019 году. Гарри рассказал, как Уильям однажды пришел к нему в Ноттингемский коттедж обсудить их натянутые отношения и скандалы с королевской семьей в прессе. Во время беседы гость назвал Меган грубой и резкой, а затем схватил брата за воротник и кинул на пол. По словам Гарри, позже Уильям вернулся «с сожалением и извинениями».

Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри

Расстанутся ли Меган Маркл и принц Гарри, чтобы разобраться в чувствах

В июле 2023 года стало известно, что Гарри и Меган готовятся к заключению договора о раздельном проживании, о чем сообщила королевский биограф Анджела Левин. По ее сведениям, герцог и герцогиня Сассекские решили на время разъехаться на фоне финансовых проблем и разногласий с родственниками. По информации источника, пара утомилась от многочисленных трудностей и пошла на пробный развод, чтобы разобраться в своих чувствах.

До этого королевский биограф Том Бауэр сообщил, что супруга принца Гарри начала искать работу отдельно от него, чтобы иметь возможность «сохранить свою карьеру». К этому решению Маркл подтолкнули финансовые трудности, с которыми они с Гарри столкнулись, потеряв контракт на $25 млн со стриминговой платформой Spotify из-за низких рейтингов их подкастов. Гарри тоже работает отдельно от жены: сейчас он снимает сериал для Netflix в ​​Ботсване.

Меган и Гарри постоянно опровергают слухи о разногласиях в семье, появляясь на совместных видео, снятых в своем калифорнийском особняке. А руководители из мира кинематографа ждут от пары новых проектов и творческого вдохновения. Как пишет Daily Mail, представители индустрии полагают, что у пары еще есть время для исправления ситуации, добавив: «Написана ли их последняя глава? Абсолютно нет... Голливуд любит возвращения».

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