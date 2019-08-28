https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Вице-премьер Максим Акимов предложил отказаться от устаревших методов работы с населением и предложить певице Ольге Бузовой заняться пропагандой безопасности дорожного движения.

По мнению чиновника, если у исполнительницы свыше 15 млн подписчиков в социальной сети Instagram, значит она является «лидером общественного мнения» и «ответственным патриотичным человеком», пишет « Интерфакс ».

Политик добавил, что, если надо, то можно и «заплатить» известной представительнице шоу-бизнеса, так как её страница в Сети — выход к «15 миллионам молодых матерей». Также Акимов предложил использовать для тех же целей вирусные ролики.