Безопасность монумента «Родина-мать зовёт!» оценят за 700 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/8728055e-654f-11eb-97bb-96000091f725_660.jpg Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Музей-заповедник «Сталинградская битва» заказал за 700 тысяч рублей оценку надёжности строительных конструкций монумента «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

Проведение оценки эксплуатационной надёжности, долговременной безопасности скульптуры «Родина-мать зовёт!» (главный монумент) Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (1960 г., 1967 г.), — говорится в описании к работам, которые должен будет произвести подрядчик.

«Родина-мать зовёт!» является одним из самых высоких монументов в мире и высочайшим — в России и Европе. Общая высота памятника — 85 метров. Скульптура возводилась в 1959–1967 годах в рамках мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.

Как сообщал NEWS.ru, дизайнер Артемий Лебедеве назвал монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде «уродским». Об этом он заявил, комментируя просьбу жителей города вернуть памятнику прежнее освещение. По его словам, это символ, который «один раз поставили», и теперь его нельзя снести. В Российском военно-историческом обществе (РВИО) осудили слова дизайнера и отметили, что поколения людей восхищаются этим памятником, в том числе иностранцы, которые говорят о его символичности.