Уведомления не было: адвокат Навального возмутилась новому уголовному делу

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова назвала безобразием то, что Следственный комитет не уведомил её о возбуждении уголовного дела об экстремизме. Об этом она заявила NEWS.ru.

Нас не уведомляли ни о чём. Постановление о возбуждении уголовного дела мы не видели. <...> Это, конечно, безобразие, если Следственный комитет уведомляет средства массовой информации о возбуждении уголовных дел, а не самих фигурантов, — заявил Михайлова.

Она подчеркнула, что СК РФ своими действиями нарушает права лиц, в отношении которых было возбуждено уголовное дело, и, соответственно, их защиты.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что Навальному и его соратникам Леониду Волкову, Ивану Жданову вменяется часть 1 статьи 282.1 УК РФ «Создание и руководство экстремистским сообществом», а Любови Соболь, Руслану Шаведдинову, Павлу Зеленскому, Вячеславу Гимальди и другим вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ «Участие в экстремистском сообществе». Речь идёт о Фонде борьбы с коррупцией (признан иноагентом и запрещённой экстремистской организацией) и общественном движении «Штабы Навального» (признаны властями запрещённой экстремистской организацией).