«Безобидное побочное явление»: Мясников о противопоказании к вакцинации

Включение покраснения и отёка в противопоказания ставит крест на вакцинации, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал некоторые пункты переченя противопоказаний к вакцинации от COVID-19, утверждённый Министерством здравоохранения России.

По словам Мясникова, высокая температура и судорожный синдром, внесённые в список, в мировой практике не относятся к абсолютным противопоказаниям. Кроме того, в список включено покраснение и отёк в месте инъекции.

Мне проще промолчать, но включение «гиперемии (покраснения) и отёка в месте инъекции» в список абсолютных и бессрочных противопоказаний ставит жирный крест на вакцинации, так как эти невинные явления являются рутинными при этой процедуре, — прокомментировал он список.

Ранее стало известно, что Минздрав намерен упростить правила получения медотвода от прививки против коронавируса. По всей стране эту задачу планируется решить к 1 февраля 2022 года — регионы должны будут направлять данные о наличии у россиян противопоказаний к прививке на единый портал госуслуг.

Получить пожизненный медотвод от вакцинации против коронавируса могут пациенты с сильной аллергической реакцией на компоненты прививки, сообщила врач Мария Ивлева. Показаниями для временного же, по её словам, является несовершеннолетие, а также хронические и аутоиммунные заболевания в стадии обострения.