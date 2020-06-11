Беженки из Луганска рассказали, как живут в лесу под Москвой уже год

https://static.news.ru/photo/3ea3649a-ac36-11ea-8455-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels/pixabay.com

Наталья и её дочь Диола рассказали, что, приехав в Россию, не смогли устроиться на постоянную работу и найти жильё, поэтому им пришлось перезимовать в палатке в лесу у посёлка Дубки.

По словам 65-летней Натальи, бывшей преподавательницы русского языка и литературы, и 32-летней Диолы, они приехали в Россию в 2014 году и привезли с собой породистых собак. Девушка рассчитывала продать свои сценарии, но, поняв, что их никто не купит, устроилась курьером. Когда кончился вид на жительство, неофициально устроилась уборщицей, пишет KP.RU.

В 2019 году жизнь стала ещё тяжелее, денег, чтобы снимать дачи, не хватало, так семья оказалась в лесу. На последние три тысячи рублей они купили палатку и решили за лето накопить 50 тысяч, чтобы вернуться в Луганск. Это удалось только весной 2020 года, поэтому женщины перезимовали в палатке с собаками, но был объявлен режим самоизоляции и поездку пришлось отложить. В одну из ночей произошёл пожар.

Троица мигрантов появилась в конце марта, когда объявили самоизоляцию. До этого я их никогда не видела. Они приходили, кричали нам. Предлагали выпить, спрашивали, есть ли у нас женщины — мы специально одевались в мужское и кричали грубым голосом, чтобы уходили. Собаки на них лаяли, - рассказала Диола.

Семья утверждает, что палатку ночью подожгли незнакомые мужчины, облив жидкостью для розжига. В огне погибли две собаки. Теперь женщины продолжают жить в лесу, но в хижине, которую смастерили из подручных материалов.

Международный инструктор по выживанию Владимир Кишкар прокомментировал историю Натальи и Диолы, он считает, что нет ничего сверхъестественного в том, что люди смогли провести зиму в лесу.

В палатке два человека собственным теплом согревают воздух. Если они обложили её еловым лапником, то создали дополнительную воздушную подушку, которая удерживала воздух. Плюс собаки — это батареи, которые грели. Поскольку женщины питались и следили за гигиеной, как и в турпоходе, то ничего экстраординарного в ситуации нет, — пояснил он.

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