Беженка из Мариуполя рассказала о жизни в осаждённом городе

Когда начались обстрелы Мариуполя, некоторые жители были вынуждены укрываться от снарядов в туалете, обкладывая себя одеялами и подушками, рассказала беженка Людмила. Она уточнила, что ночевать приходилось в сырых и холодных подвалах, пишет РИАМО.

Вот там мы скрывались, сидели в туалете ровно 12 дней. На ночь спускались в подвал, где трубы, холодно и сыро. Днём поднимались наверх, — вспомнила Людмила.

Она отметила, что в её квартире также было очень холодно: из-за обстрелов дом частично разрушился, и при температуре −10 градусов на улице в помещении было всего на 7 градусов теплее. Людмила добавила, что на девятом этаже их дома базировались украинские солдаты с гранатомётом.

Они выстрелят, и потом в это же место (в сторону стрелявших. — NEWS.ru) ответ идёт. Мы возмущались очень на это, — рассказала жительница Мариуполя.

Ранее больше 20 трупов мирных жителей обнаружила совместная миссия из представителей ДНР в СЦКК и сотрудников СК РФ в больнице Мариуполя, где были позиции украинских националистов. Как сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК генерал-майор Руслан Якубов, миссия отправилась на передовые позиции, чтобы зафиксировать преступления украинского режима.