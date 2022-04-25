Беженка из Мариуполя призвала уничтожить националистов на «Азовстали»

Беженка из украинского Мариуполя — Татьяна — в разговоре с NEWS.ru призвала ликвидировать националистов, остающихся на территории металлургического предприятия «Азовсталь». Она отметила, что подобных радикалов необходимо «уничтожить навсегда, чтобы их не было в природе, этих фашистов». При этом собеседница допустила, что на заводе могут находиться мирные жители. Таким образом она прокомментировала приостановку боевых действий со стороны ВС РФ в районе «Азовстали» для открытия гуманитарного коридора.

Может зря лишний раз жалость какую-то проявляем? Если бы была возможность уничтожить их навсегда, чтобы их не было в природе — этих фашистов. Но только так, чтобы остались невинные...может среди них действительно есть гражданские. Националисты столько погубили людей...наша семья чудом уцелела. Они врут на каждом шагу, им верить трудно. Ужасно будет жалко, если там порядочные люди есть, мирные жители, которые захвачены или погибли — это ужасно страшно. А уничтожать их конечно надо, везде и всюду. И в сортире, как говорится. Что они вытворяли, это непостижимо человеческому разуму, человеческая душа это выдержать не в состоянии, — рассказала Татьяна.

Накануне ВС РФ приостановили боевые действия в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе для открытия гуманитарного коридора, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он отметил, что российские военные отошли на безопасное расстояние и вводят режим тишины для вывода мирных жителей, которые могут находиться на заводе. Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что для выхода гражданских из «Азовстали» никаких препятствий нет, помимо «принципиального решения» киевских властей и командиров нацбатальонов продолжать удерживать мирное население в качестве «живого щита».

Мизинцев также потребовал от ВСУ отдать приказ националистическим формированиям на заводе об освобождении жителей. Соответствующие сообщения рассылаются украинским военным по радиоканалам каждые полчаса. Глава ДНР Денис Пушилин ранее днём сообщил, что на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе находятся порядка 400 иностранных наёмников. По его словам, украинские военные могут пойти на попытку прорыва с завода, но у войск РФ хватает сил и средств, чтобы её пресечь.

21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе. Глава государства назвал этот шаг нецелесообразным и отметил, что это может привести к большому числу жертв среди российских военных. Вместо этого, по его словам, следует прибегнуть к блокировке и вновь предложить обороняющимся сложить оружие.