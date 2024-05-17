Беженка из Чечни, «попрошайка» Успенская и взяточник в МО: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/МО РФ

Юрий Кузнецов, Любовь Успенская

Член Совета по правам человека при президенте РФ и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов раскрыл местоположение Лии Заурбековой, которая ранее ушла от родных, пожаловавшись на психологическое и физическое насилие, певица Любовь Успенская подала досудебную претензию к коллеге Филиппу Киркорову за слова о «попрошайке», а у семьи начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова нашли коттедж в элитном районе Краснодара — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Кто такая Лия Заурбекова и что с ней произошло

О происшествии стало известно вечером 16 мая. Семья Лии Заурбековой окружила отделение полиции в Москве, куда пришла девушка и пожаловалась на физическое и психологическое давление. В отделении, у которого ее ждали родственники, выяснилось, что на нее подали в розыск как на несовершеннолетнюю. Правозащитники опасаются, что Заурбекову хотят увезти домой.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов сообщил, что 19-летняя Заурбекова уже покинула Россию. Он подчеркнул, что сложившуюся вокруг нее ситуацию вызвал семейный конфликт, а право на личную жизнь и свободу в стране защищает Конституция.

«По моим данным, Лия Заурбекова покинула территорию Российской Федерации. Осталось дождаться официального подтверждения от нее самой», — сообщил Ионов.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Александр Ионов

Правозащитник назвал перегибом и попыткой исказить общественное мнение любые инсинуации по поводу этого конфликта. Ионов пояснил, что ни о какой угрозе жизни речь не идет и не шла.

Член СПЧ Ева Меркачева позднее отметила, что ситуация с прятавшейся в отделе московской полиции Заурбековой станет проверкой «для всех нас». Меркачева пообещала дозвониться до всех, кто может принять какое-то решение и спасти девушку. По ее убеждению, в Москве или любой деревне на территории Российской Федерации действует один и тот же закон. Каждый гражданин РФ, отметила она, имеет право обратиться в полицию.

«Никакой его родственник, никакой там муж или кто-то еще, мама, папа, а если он совершеннолетний, не вправе требовать от полиции выдачи, не вправе вообще ссылаться на, не знаю, там, традиционные устои в кавычках, да, на традиции религиозные и прочее», — отметила Меркачева.

Уже 17 мая сама Заурбекова вышла на связь и рассказала, что с ней все хорошо. Также Лия утверждает, что ее пугает, что к истории вокруг нее проявляет внимание депутат Государственной думы от Чечни Адам Делимханов. По ее словам, она очень боится, что ее будут искать, найдут и насильно вернут обратно. Она попросила оставить ее в покое и не настраивать против нее чеченские власти.

Делимханов, о котором идет речь, выразил уверенность, что вскоре Заурбекова вернется домой. Парламентарий считает, что девушка оказалась под влиянием и ею манипулируют.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ Адам Делимханов

Почему Успенская судится с Киркоровым

Любовь Успенская подала досудебную претензию к коллеге Филиппу Киркорову. Артистка потребовала удалить все публикации, в которых упоминалось интервью поп-короля, сказавшего про нее такие фразы: «начала выклянчивать шмотки и подарки» и «попрошайка». Успенская также ждет от Киркорова публичного опровержения всех заявлений.

«Прошу вас незамедлительно публично опровергнуть порочащую, не соответствующую действительности информацию, а именно фразы „начала выклянчивать шмотки и подарки“, „попрошайка“, и принять меры к удалению всех публикаций, ретранслирующих указанное интервью», — говорится в заявлении.

Адвокат певицы Елена Сенина уточнила, что Успенская еще не приняла решение о подаче иска. Артистка надеется, что Киркоров отреагирует.

Киркоров назвал Успенскую «попрошайкой» в эфире шоу «Сплетни-шейкер». Артист рассказал, что на протяжении своей карьеры он дарил своим коллегам-женщинам различные дорогие подарки, в том числе и Успенской. По его словам, в один момент исполнительница посчитала такие подарки за должное и стала «попрошайничать».

«Я дарил подарки и ей в том числе. Потом она посчитала это за должное, начала выклянчивать то, другое. Выклянчивала шмотки, подарки. Попрошайка», — заявил Киркоров.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Любовь Успенская

Позднее Успенская назвала артиста женоненавистником, а он потребовал от нее 10 млн рублей в рамках компенсации. В Москве уже прошел один суд, где адвокат певицы назвала неуместным данное требование. Следующий суд назначен на 6 июня.

«Позиция истца в том, что Киркоров обладает безупречной репутацией в обществе, мы намерены это опровергнуть, в том числе материалами из СМИ. Киркоров требует компенсацию в 10 млн рублей, но чем обоснована сумма, затрудняется ответить. Считаем, что это как минимум неуместным», — заявила адвокат Успенской.

Обвиненный во взяточничестве кадровик Минобороны и его богатая семья

14 мая в отношении начальника Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова возбудили уголовное дело. Позднее суд предъявил ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере от предпринимателя Левы Мартиросяна. Газета «Коммерсант» писала, что бизнесмен, получив помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн рублей, купил и оформил на супругу Кузнецова землю в Краснодаре. Там, по информации издания, он построил жилой дом площадью более тысячи квадратных метров.

Следствие считает, что Кузнецов получил деньги в период с 2021 по 2023 год, когда занимал должность начальника Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ. По информации СК, вознаграждение чиновник получил от представителей коммерческих структур в обмен на определенные действия в их пользу. При обысках у фигуранта обнаружили более 100 млн рублей.

Фото: МО РФ Юрий Кузнецов

Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников сообщил, что Кузнецова отправили в карантинную камеру в СИЗО «Лефортово» в Москве. По его словам, фигурант отказался от общения с членами Общественной наблюдательной комиссии столицы. Военного содержат в камере площадью от 8 до 12 кв. м с телевизором, холодильником, чайником или кипятильником.

Telegram-канал SHOT опубликовал подробную съемку из коттеджа, который, предположительно, и стал взяткой Кузнецову. На видео заметно здание кафе «Рай», которое, как известно, вместе с гостиничным комплексом принадлежит Леве Мартиросяну, обвиняемому в предоставлении взятки в особо крупном размере.

Последним обновлением в деле Кузнецова стала информация о наличии у семьи начальника Главного управления кадров МО РФ трехэтажного коттеджа. Об этом рассказала домработница. По ее словам, дом принадлежит сестре жены обвиняемого — Инне.

В собственности у женщины также имеется квартира в городе. Инна и ее супруг в настоящий момент находятся за границей, но вернутся в Россию в июне, рассказала женщина. Она уточнила, что свояки генерала больше 20 лет проживают в коттедже, а Инна поддерживает связь с сестрой.

Читайте также:

Стали известны новые подробности дела о коррупции против главы ЕК

«Либералы выбрали язык ненависти»: экс-премьер Словакии о покушении на Фицо

Художник оценил скандальный потрет Карла III