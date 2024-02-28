Беженка из Авдеевки рассказала, что топить печь было безопасно только ночью Беженка из Авдеевки рассказала, что она могла готовить еду только ночью

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Беженка из Авдеевки Нина Юдина рассказала NEWS.ru, что до взятия города она с сыновьями не спала по ночам: это было единственное время, когда можно было безопасно приготовить еду. По ее словам, в дневное время был виден дым из растапливаемой печки, из-за которого по дому могли ударить из миномета.

Спать невыносимо было. Да какой спать: двое ночью топили печку, чтоб не видно было дыма. Растопим, и я быстрее кушать готовлю. Потому что дым же днем будет виден. Прилететь может. Ночью и хлеб пекла, потому что кушать надо было что-то. Так и выжили, — рассказала Юдина.

По ее словам, она и раньше плохо видела, а из-за того, что долгое время ей приходилось готовить еду с фонариками или при свечах, зрение стало еще хуже.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины после разгрома в Авдеевке пытаются закрепиться в районе Покровска, Селидово и Курахово. Он отметил, что на этом участке линии боевого соприкосновения ВСУ ведут фортификационные работы. Туда же перебрасывается личный состав, уточнил военкор. По словам Коца, российские войска бьют по новым позициям украинской армии, препятствуя созданию полноценной оборонительной системы. Такой подход журналист назвал работой на упреждение.