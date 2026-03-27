Безглютеновый ПП-кулич: получится даже у новичков. Никакой пшеничной муки, никакого сахара, но очень вкусно. Пальчики оближешь

Безглютеновый ПП-кулич: получится даже у новичков. Никакой пшеничной муки, никакого сахара, но очень вкусно. Пальчики оближешь

Безглютеновая выпечка часто бывает плотной, но не этот кулич. Секрет — в рисовой и кукурузной муке и правильных пропорциях. Я добавляю разрыхлитель и соду, а йогурт делает тесто влажным. Кулич поднимается, становится пористым, воздушным. Никакой резиновой текстуры, только нежность.

Что понадобится для кулича

Для теста: 200 г рисовой муки, 100 г кукурузной муки, 200 мл натурального йогурта (без добавок), 100 г сливочного масла (или кокосового), 3 яйца, 100 г эритрита или стевии по вкусу, 1 пакетик разрыхлителя (10 г), 0,5 чайной ложки соды, щепотка соли, ванилин по вкусу.

Для добавок: 100 г изюма, 50 г грецких орехов, цедра апельсина. Для глазури: 100 г мягкого творожного сыра, 30 г эритрита, 1 чайная ложка лимонного сока. Для украшения: орехи, кокосовая стружка, ягоды.

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 170 °C. Форму для кулича смазываю маслом, присыпаю рисовой мукой. Изюм промываю, замачиваю в горячей воде на 10 минут, затем обсушиваю.

Орехи рублю. Сливочное масло комнатной температуры взбиваю с эритритом до пышности. По одному добавляю яйца, каждый раз хорошо взбивая. Добавляю йогурт, ванилин, соль. Перемешиваю.

Рисовую и кукурузную муку смешиваю с разрыхлителем и содой, просеиваю в жидкую смесь. Замешиваю густое, однородное тесто. Добавляю изюм, орехи, цедру, аккуратно перемешиваю. Перекладываю тесто в форму, разравниваю.

Выпекаю 45–50 минут. Готовность проверяю деревянной шпажкой. Остужаю на решетке. Для глазури смешиваю творожный сыр с эритритом и лимонным соком до однородной массы. Покрываю остывший кулич глазурью, украшаю орехами, кокосовой стружкой или ягодами.

