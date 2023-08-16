«Безбрежное солнце и слабый ветер»: синоптик о погоде 16 августа в Москве Синоптик Шувалов: в Москве температура поднимется до 28 градусов тепла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Москвы 16 августа ожидает солнечная погода без осадков и сильного ветра, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура в столице составит 26–28 градусов тепла в дневные часы, ночью до +19 градусов.

Температура на этой неделе постепенно увеличивается, в пятницу нас ожидает пик жары. 16 августа же в дневные часы температура поднимется до 26–28 градусов тепла в дневные часы, ночью до +19 градусов. Как и в предыдущие дни, москвичи будут наблюдать безбрежное солнце и слабый ветер северных направлений. Соответственно, день пройдет без осадков. Давление при этом высокое, 755–756 мм р/с, — рассказал Шувалов.

Синоптик отметил, что жаркая погода простоит недолго. Уже в конце недели температура начнет постепенно падать, предупреждая о приходе осени.

Ранее главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что Дальнему Востоку, в частности Приморью, угрожает новый тайфун, идущий практически по той же траектории, что и накрывший Уссурийск «Ханун». Синоптик добавила, что в зоне циклона ожидаются порывы ветра до 70 метров в секунду.

В Гидрометцентре предположили, что из-за тайфуна реки Приморья продолжат подниматься до опасных уровней до 17 августа. Специалисты отмечают, что волна паводка продвигается с юга на север.