Мохито — популярный коктейль — можно приготовить без алкоголя. Этот напиток хорошо пить в жаркую погоду. Попробуйте сделать его по нашему рецепту. Рассказываем, как легко и просто приготовить безалкогольный мохито.
Ингредиенты
- Листья мяты — 10–15 г
- Лайм — половинка
- Сахар или сахарный сироп — 1-2 ч. л. (по вкусу)
- Минеральная вода или лимонад — 150 мл
- Лед
Способ приготовления
Для подачи безалкогольного мохито выберите высокий стакан.
Лайм нарежьте кружочками. Положите его на дно стакана. Туда же отправьте несколько листочков свежей мяты и сахар — обычный или тростниковый. Как следует разомните ингредиенты руками или пестиком.
В тот же стакан положите лед, желательно до самого края емкости.
Чтобы завершить коктейль, налейте в стакан минеральной воды или газировки так, чтобы она покрывала весь лед.
Перед подачей перемешайте.
Готово! Вы справились с рецептом безалкогольного мохито.
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