Безалкогольный мохито: простой рецепт освежающего напитка

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Мохито — популярный коктейль — можно приготовить без алкоголя. Этот напиток хорошо пить в жаркую погоду. Попробуйте сделать его по нашему рецепту. Рассказываем, как легко и просто приготовить безалкогольный мохито.

Ингредиенты

Листья мяты — 10–15 г

Лайм — половинка

Сахар или сахарный сироп — 1-2 ч. л. (по вкусу)

Минеральная вода или лимонад — 150 мл

Лед

Способ приготовления

Для подачи безалкогольного мохито выберите высокий стакан.

Лайм нарежьте кружочками. Положите его на дно стакана. Туда же отправьте несколько листочков свежей мяты и сахар — обычный или тростниковый. Как следует разомните ингредиенты руками или пестиком.

В тот же стакан положите лед, желательно до самого края емкости.

Чтобы завершить коктейль, налейте в стакан минеральной воды или газировки так, чтобы она покрывала весь лед.

Перед подачей перемешайте.

Готово! Вы справились с рецептом безалкогольного мохито.

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