Без зубов в 22: девушка показала в TikTok, как поборола наркозависимость

https://static.news.ru/photo/adbe6a5a-680b-11eb-8355-96000091f725_660.jpg Фото: TikTok / iamtoothlessandruthless

22-летняя американка из Миссури Фейт Хилл показала своим TikTok-подписчикам, как выглядела во время наркотической зависимости и после того, как избавилась от неё. На опубликованных кадрах прослеживается, что она худеет с каждым месяцем, как меняются черты её лица.

Хилл призналась, что метамфетамин лишил её нескольких очень близких друзей, прежде чем она сумела остановиться.

Но самое ужасной трансформацией её тела американка назвала практически полное уничтожение зубов. Всё дело в том, что она была вынуждена их полностью удалить, потому что наркотики начали разрушать эмаль, и постепенно все её зубы почернели и сгнили.

Сейчас она радуется, что ей удалось покончить с метамфетамином и периодически записывает шокирующие ролики в TikTok, на которых снимает свои зубные протезы и предстаёт перед публикой в своём настоящем облике.

Хилл признаётся, что относится к произошедшему с юмором, и теперь просто радуется своей новой улыбке и не стыдится её.

Зависимость, которая возникает из-за вдыхания закиси азота («веселящего газа»), не отличается от героиновой и любой другой наркозависимости. Об этом в разговоре с NEWS.ru ранее заявил доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Московского научного центра наркологии Михаил Михайлов.