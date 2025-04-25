Мечтаете о нежном чизкейке, но не хотите возиться с духовкой? Попробуйте этот простой рецепт без выпечки и желатина, который покорит вас своей легкостью и потрясающим вкусом.

Ингредиенты:

  • песочное печенье — 200 г;

  • сливочное масло — 100 г;

  • творожный сыр (филадельфия или аналог) — 400 г;

  • сметана 20–25% жирности — 200 г;

  • сахарная пудра — 100 г;

  • ванильный сахар — 1 ч. л.;

  • лимонный сок — 1 ст. л.;

  • ягоды или фрукты для украшения.

Приготовление:

  1. Измельчите печенье в крошку. Растопите сливочное масло и смешайте с печеньем. Утрамбуйте массу в форму диаметром 18–20 см, сформировав ровный слой. Охладите 15 минут.

  2. Взбейте творожный сыр со сметаной до однородности. Добавьте сахарную пудру, ванильный сахар и лимонный сок. Взбивайте 3–4 минуты до воздушности.

  3. Выложите крем на основу, разровняйте. Накройте пленкой и охлаждайте минимум 4 часа (лучше ночь).

  4. Аккуратно снимите бортики формы. Украсьте ягодами или фруктами.

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