Этот крем — спасение для тех, кто хочет приготовить роскошный торт без сложных техник и десятка компонентов. Всего три базовых продукта, миксер — и перед вами воздушная нежная масса, которая держит форму, не оседает и покоряет идеальным балансом сладости и легкой кислинки.
Секрет успеха — это соотношение ингредиентов до грамма, так что никаких «на глаз»!
Ингредиенты (на торт диаметром 22 см)
- 500 г сливочного сыра (типа филадельфия)
- 300 г сахарной пудры (не заменяйте сахаром!)
- 180 г охлажденного сливочного масла 82%
Пошаговый рецепт
- Сыр достаньте за 15 минут до готовки — он должен быть комнатной температуры. Масло нарезайте кубиками 1×1 см. Пудру просейте через мелкое сито.
- Сыр и треть пудры взбивайте на средней скорости до однородности. Добавляйте остальную пудру порциями — каждую нужно взбивать по 30 секунд.
- Теперь вводите масло по кубику после полного растворения предыдущего.
- Не повышайте скорость миксера, иначе крем насытится пузырьками и станет пористым.
- Если масса теплеет, то поставьте миску в ледяную водяную баню на 1 минуту
- Проверяем готовность: идеальный крем держит форму на венчике, не падает с перевернутой ложки и имеет глянцевую поверхность.
- При подаче выдержите торт при комнатной температуре 15 минут — так крем раскроет вкус.
- Хранить крем-чиз можно пять дней в холодильнике в герметичном контейнере. Если есть необходимость, то крем можно заморозить — так он будет храниться до одного месяца. Разморозить крем-чиз после морозилки проще простого: оставить в холодильнике на 12 часов.
Секреты и советы
- Сыр не должен быть обезжиренным, иначе крем не загустеет.
- Чтобы масса не «поплыла», используйте масло только из холодильника.
- Сахарную пудру нужно обязательно просеять, чтобы не было комочков.
- Если появляются масляные разводы, то прогрейте крем-чиз феном и снова взбейте.
- Для шоколадной версии добавьте 2 ст. л. какао-порошка на этапе взбивания.
- Для идеально ровного слоя используйте кондитерское кольцо — выложите крем и разровняйте теплым шпателем.
- В веганской версии замените сливочный сыр на тофу и кокосовые сливки, а масло — на какао-масло.
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