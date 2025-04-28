Этот крем — спасение для тех, кто хочет приготовить роскошный торт без сложных техник и десятка компонентов. Всего три базовых продукта, миксер — и перед вами воздушная нежная масса, которая держит форму, не оседает и покоряет идеальным балансом сладости и легкой кислинки.