Этот крем — спасение для тех, кто хочет приготовить роскошный торт без сложных техник и десятка компонентов. Всего три базовых продукта, миксер — и перед вами воздушная нежная масса, которая держит форму, не оседает и покоряет идеальным балансом сладости и легкой кислинки.

Секрет успеха — это соотношение ингредиентов до грамма, так что никаких «на глаз»!

Ингредиенты (на торт диаметром 22 см)

  • 500 г сливочного сыра (типа филадельфия)
  • 300 г сахарной пудры (не заменяйте сахаром!)
  • 180 г охлажденного сливочного масла 82% 

Пошаговый рецепт 

  • Сыр достаньте за 15 минут до готовки — он должен быть комнатной температуры. Масло нарезайте кубиками 1×1 см. Пудру просейте через мелкое сито.
  • Сыр и треть пудры взбивайте на средней скорости до однородности. Добавляйте остальную пудру порциями — каждую нужно взбивать по 30 секунд. 
  • Теперь вводите масло по кубику после полного растворения предыдущего.
  • Не повышайте скорость миксера, иначе крем насытится пузырьками и станет пористым. 
  • Если масса теплеет, то поставьте миску в ледяную водяную баню на 1 минуту
  • Проверяем готовность: идеальный крем держит форму на венчике, не падает с перевернутой ложки и имеет глянцевую поверхность.
  • При подаче выдержите торт при комнатной температуре 15 минут — так крем раскроет вкус.
  • Хранить крем-чиз можно пять дней в холодильнике в герметичном контейнере. Если есть необходимость, то крем можно заморозить — так он будет храниться до одного месяца. Разморозить крем-чиз после морозилки проще простого: оставить в холодильнике на 12 часов.

Секреты и советы

  • Сыр не должен быть обезжиренным, иначе крем не загустеет. 
  • Чтобы масса не «поплыла», используйте масло только из холодильника.
  • Сахарную пудру нужно обязательно просеять, чтобы не было комочков.
  • Если появляются масляные разводы, то прогрейте крем-чиз феном и снова взбейте. 
  • Для шоколадной версии добавьте 2 ст. л. какао-порошка на этапе взбивания.
  • Для идеально ровного слоя используйте кондитерское кольцо — выложите крем и разровняйте теплым шпателем.
  • В веганской версии замените сливочный сыр на тофу и кокосовые сливки, а масло — на какао-масло.

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