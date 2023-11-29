«Без трусов останется»: ФНС выставила Блиновской новый рекордный долг SHOT: ФНС выставила Блиновской счет на 1,4 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба выставила новый счет блогеру Елене Блиновской. Сколько теперь должна звезда, что ей грозит?

Сколько должна налоговой Елена Блиновская

Федеральная налоговая служба выставила блогеру счет на 1 402 202 042 рубля, пишет Telegram-канал SHOT. Журналисты напомнили, что Блиновская оплатила только 3% от новой суммы долга — 55 млн.

«Блиновская без трусов останется», — написали в комментариях к посту канала.

В чем обвиняют Блиновскую

По данным СК, блогер зарабатывала на учебных курсах и тренинг-марафонах, не переходя на общую систему налогообложения и не уплачивая предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ. По делу Блиновской допрошено более 100 человек в разных регионах России.

В отношении блогера возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Согласно версии следствия, за 2019–2021 годы Блиновская не уплатила налоги на сумму, превышающую 918 млн рублей.

Фигурантом дела также стал муж Блиновской Алексей. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий: супругу блогера нельзя пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях он, в отличие от возлюбленной, не ограничен.

В октябре следком назначил налоговую экспертизу, чтобы установить сумму недоимки по делу Блиновской. Следствие намеревалось выяснить, сколько налогов блогер не заплатила в период с 2019 по 2022 год.

Тогда же Замоскворецкий суд Москвы рассматривал вопрос о продлении домашнего ареста Блиновской. Звезде продлили меру пресечения на три месяца: блогеру запрещено пользоваться связью, в том числе через третьих лиц, а также покидать свой дом под Истрой. Решение суда попытались обжаловать, однако жалоба была отклонена.

Недавно Блиновская обвинила систему противовоздушной обороны в нарушении работы датчика, который отслеживает ее нахождение под домашним арестом. Таким образом блогер объяснила то, что Федеральная служба исполнения наказаний зарегистрировала несколько десятков случаев нарушения ею меры пресечения.

Сколько не заплатила Блиновская

Блогер, как следует из материалов дела, незаконно легализовала полученные 43 млн рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыканта и праздничное мероприятие в августе 2021 года. В рамках дела арестованы 50 ее банковских счетов, коллекционные золотые монеты, автомобили, недвижимость, а также около 100 млн рублей в различной валюте.

Адвокат Блиновской Наталия Сальникова в августе рассказала, что на активы и имущество ряда компаний, связанных с предпринимательницей, наложен арест.

«В рамках дела Блиновской о неуплате налогов и легализации средств арестовано имущество на общую сумму 64 млрд рублей», — сказала Сальникова.

Что грозит Блиновской

Максимальное наказание за преступления, в которых обвиняют звезду, — 10 лет колонии.

Звездный адвокат Сергей Жорин считает, что в таких случаях людей не нужно лишать свободы. Свою позицию он объяснил тем, что в подобных ситуациях «тюрьма точно никого не исправит». По мнению правозащитника, изолировать следует лишь тех, кто несет опасность для общества.

«Я как сторонний наблюдатель надеюсь, что она избежит реального срока. То, что СК дальше проверяет ее деятельность, означает, что он действует в рамках своих полномочий. Это тоже предсказуемо, потому что стоит где-то копнуть — и дальше выясняются другие обстоятельства», — объяснил он.

По мнению Жорина, в деле блогера наступил «перегиб». Адвокат сказал, что ему будет жалко Блиновскую как человека, если по итогам суда у нее заберут имущество и она окажется в местах лишения свободы.

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