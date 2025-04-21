Без тонны масла и жира: воздушные пончики из зерненого творога за 15 минут!

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Пончики из зерненого творога

Готовим воздушные творожные пончики — нежность в каждой крошке! Эти легкие пончики станут любимым лакомством для всей семьи. Зерненый творог придает им особую воздушность, а золотистая корочка манит своим аппетитным ароматом.

Разомните вилкой 250 г зерненого творога, добавьте 2 яйца, 3 ст. л. сахара и щепотку ванилина. Всыпьте 150 г муки и аккуратно перемешайте — тесто должно получиться мягким и немного липким. Дайте ему «отдохнуть» 15 минут.

Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде. Мокрыми руками сформируйте небольшие шарики, слегка приплюсните их и обжарьте с двух сторон до румяного цвета. Важно: масло должно быть хорошо разогрето, но не дымиться — так пончики не впитают лишний жир.

Готовые пончики выложите на бумажные полотенца, затем обваляйте в сахарной пудре с корицей. Подавайте теплыми — они особенно хороши со сметаной или фруктовым джемом.

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